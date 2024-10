Große Trauer um den dicksten Kater der Welt

Mit über 17 Kilogramm wurde "Kroshik", der dickste Kater der Welt, weltbekannt.

Sein tragisches Schicksal führte ihn von einem Krankenhauskeller über ein Tierheim bis in ein Rehabilitationszentrum, wo viele mit ihm um seine Gesundheit kämpften.

Kroshik, einst der dickste Kater der Welt, ist verstorben

Perm, Russland. Der Kater „Kroshik“, dessen Name auf Deutsch „Krümel“ bedeutet, erlangte als der schwerste Kater der Welt eine unerwartete Berühmtheit. Das Tier war über 12 Jahre alt und brachte beeindruckende 17 Kilogramm auf die Waage, als er im Katzen-Rehazentrum „Matroskin“ in Perm (Russland) aufgenommen wurde. Die traurige Nachricht seines Todes wurde vom Zentrum selbst über Instagram bekannt gegeben und löste große Bestürzung aus.

So kam es zu „Kroshiks“ Gewicht

Kroshiks ungewöhnliches Gewicht war das Ergebnis einer langen Zeit in Isolation: Der Kater hatte im Keller eines Krankenhauses gelebt, wo er von Patienten und Krankenhausmitarbeitern mit eher ungesunder Kost versorgt wurde. Über Jahre wurde er unter anderem mit Keksen und Suppen gefüttert, was schließlich zu seinem stark übergewichtigen Zustand führte. Da er keinen Besitzer hatte, gelangte er irgendwann in ein Tierheim, dessen Mitarbeiter das Ausmaß seines Gewichtsproblems erkannten. So entschied man, den übergewichtigen Kater in das Rehazentrum „Matroskin“ zu bringen, um gezielt an seiner Gesundheit zu arbeiten.

Im Rehazentrum begann für Kroshik ein intensiver Genesungsprozess. Ein Team aus Tierärzten und Tierpflegern stellte ihm einen strengen Diätplan zusammen und setzte auf tägliche Bewegung sowie Massageeinheiten. Bereits nach wenigen Wochen zeigte Kroshik erste Erfolge: Er nahm drei Kilogramm ab und wog nun knapp 14 Kilogramm. Die Aussicht, dass sich seine Gesundheit verbessern würde, schien greifbar.

Am vergangenen Wochenende verschlechterte sich Kroshiks Gesundheitszustand jedoch plötzlich und dramatisch. Mit Atemproblemen wurde er in die Tierklinik gebracht und dort in eine Sauerstoffkammer gelegt. Laut dem Rehazentrum zeigten Untersuchungen, dass seine inneren Organe wie Leber, Gallenblase, Nieren und Blase schwer geschädigt waren. Kurz darauf verstarb Kroshik. Nach Angaben der Tierärzte wurden bei dem Kater kurz vor seinem Tod mehrere Wucherungen in der Milz und Metastasen in weiteren Organen entdeckt. Eine genaue Ultraschalluntersuchung, die diese Probleme hätte aufdecken können, war aufgrund seines hohen Gewichts jedoch lange nicht möglich gewesen.

Abschied von einem Internet-Star

Kroshiks Geschichte hatte auf Instagram und anderen sozialen Medien eine breite Fangemeinde angesprochen, die den Kampf um seine Gesundheit mitverfolgte und mit ihm litt. Die Anteilnahme ist groß, und viele trauern um den einzigartigen Kater, dessen besonderer Lebensweg Herzen auf der ganzen Welt berührte. Eine Userin schrieb zum Abschied: „Der Kleine hinterlässt einen schweren irdischen Körper und läuft nun auf leichten Wolken.“