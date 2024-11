In Schutzzone: Mann (35) mit Messer attackiert und ausgeraubt

Zwei Tatverdächtigen gelang mit dem erbeutetem Mobiltelefon die Flucht.

Ein 35-jähriger Mann ist am Freitagnachmittag kurz vor 16.00 Uhr am Keplerplatz in Wien-Favoriten von zwei unbekannten Männern ausgeraubt und dabei mit einem Messer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion bekannt gab, sollen die Täter sein Handy verlangt und zugestochen haben. Sie seien dann mit dem erbeuteten Mobiltelefon geflüchtet.

Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Vernehmung des verletzten Mannes konnte bisher nicht durchgeführt werden. Die Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, geführt.

Zeugen, denen die unbekannten Täter vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise - auch anonym - werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310 57800 erbeten.