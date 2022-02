× Internet lacht über Google-Rezension von Polizeikommissariat Floridsdorf

Auf Google können nicht nur Lokale, Sehenswürdigkeiten und Dienstleister, sondern auch Behörden bewertet werden. Das Polizeikommissariat Floridsdorf schneidet dabei gut ab – und sorgt für Lacher.

Wer sich vorab über ein Lokal oder einen Dienstleister informieren will, ist gut beraten, sich auf Google die Rezensionen der anderen User durchzulesen. Auch die Österreichischen Behörden werden regelmäßig bewertet – so auch die Polizeikommission Floridsdorf.

Neben Kommentaren, die sich auf die behördliche Leistung der Polizeistation beziehen, sorgt derzeit eine (wohl nicht ganz ernst gemeinte) Rezension für Lacher im Netz. Ein User, der wohl wegen Trunkenheit festgenommen wurde, beschreibt seine außergewöhnliche Erfahrung in der Ausnüchterungszelle. "Wurde nach einer langen Nacht mit einem Freund im Vollrausch wegen einer grundlosen Schlägerei festgenommen. Die hübsche Polizistin machte die Handschellen nicht all zu fest zu und im Polizeiauto duftete es nach einem Wunderbaum.", so der User. "Die Ausnüchterungszelle war angenehm warm und das Bett nicht all zu hart. Insgesamt sehr angenehm, gerne wieder."