IS-Mann (40) tot in Schubhaftzelle in Wien!

Wie die Wiener Exekutive oe24 bestätigt, wurde Donnerstagfrüh ein Terrorverdächtiger, der abgeschoben werden sollte, tot in seiner Zelle des Polizeianhaltezentrums Hernals aufgefunden.

Wien. Nächste dramatische Entwicklung in Fall der vier Mitglieder des IS-Ablegers Islamischer Staat Khorasan (ISPK), die im Verdacht standen, Anschlagspläne gegen Stephansdom gewälzt zu haben - und die, rechtzeitig, bevor sie zu Weihnachten zuschlagen hätten können, aus dem Verkehr gezogen wurden.

© APA/HERBERT NEUBAUER ×

Wie die Pressestelle der Wiener Polizei bestätigt, wurde ein 40-Jähriger aus Dagestand, der am Donnerstag in seine Heimat abgeschoben erden sollte, tot in seiner Zelle aufgefunden - er hatte Suizid begangen.

