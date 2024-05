Neue IS-Terror-Drohung gegen EM

Schon wieder droht der IS mit Terror gegen die anstehende Fußball EM.

Kurz vor Beginn der Fußball-EM in Deutschland hat die Terror-Miliz Islamischer Staat (IS) wieder zu Anschlägen rund um das Fußballturnier aufgerufen. So berichten deutsche Medien.

Terror-Miliz Islamischer Staat

Terror-Propaganda im IS-Magazin „Stimme von Khorasan“. Dort ist eine ganzseitige Fotomontage zu sehen: Man sieht einen Terroristen, der in einem leeren Fußballstadion steht. Er hat einen Tarnanzug an und ein Sturmgewehr. Zu sehen sind die Städtenamen: Berlin, Dortmund und München.

„Dann schieß das letzte Tor“

Auf Englisch steht im Magazin geschrieben: „Wo willst du?“ geschrieben und den Satz „Dann schieß das letzte Tor“.

IS-Ableger ISPK

Das Magazin ist vom afghanischen IS-Ableger ISPK, der im März auch den Anschlag auf eine Konzerthalle in Moskau mit mehr als 140 Toten verübt haben soll.