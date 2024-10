Jäger hat zwei Langwaffen und eine Faustfeuerwaffe bei sich

Der mutmaßliche Doppelmörder Roland Drexler ist weiterhin auf der Flucht.

Nach dem Doppelmord im Mühlviertel ist der mutmaßliche Täter weiterhin auf der Flucht. „Wir müssen davon ausgehen, dass der Gesuchte sehr, sehr gefährlich ist", so Landespolizeidirektor-Stellvertreter Rudolf Keplinger in einer Pressekonferenz.

Man gehe davon aus, dass Drexler zwei Langwaffen und eine Faustfeuerwaffe bei sich habe. Andere Waffen, die er legal besessen habe, seien sichergestellt worden, informierte Keplinger.

Es ist derzeit noch völlig unklar, wohin der Jäger geflüchtet ist. Die Polizei fahndet nicht nur in Oberösterreich, sondern auch in anderen Bundesländern. Zudem wurden auch die Behörden in Deutschland und in Tschechen informiert.

Polizei geht davon aus, dass Drexler mit einem silbernen VW Caddy mit dem Kennzeichen RO-231 EL unterwegs ist. Bei Sichtung solle man unbedingt den Notruf wählen und nicht selber Kontakt mit ihm aufnehmen.