Jetzt 3 Millionen auf Urlaub

Trotz aller Krisen: Den Urlaub lassen wir Österreicher uns nicht vermasseln.

Wien. Es ist gerade der absolute Höhepunkt des Sommers. Prominente machen es uns vor: Schauspielerin Verena Altenberger (begeistert als Buhlschaft in Salzburg) machte in Kroatien Strandurlaub. Die grüne Justizministerin Alma Zadic war auch in Kroatien (Dalmatien) und geht derzeit wandern. Sängerin Victoria Swarovski relaxt am Wörthersee.

15 % weniger Verkehr. In diesen Tagen (noch bis zum 10. August) sind die meisten Österreicher gleichzeitig auf Urlaub. In den Städten ist es deutlich spürbar: Es wird um etwa 15 % weniger Verkehr gemessen. Tourismusforscher Peter Zellmann: „Derzeit sind etwa eine Million Österreicher im Ausland.“

Dazu kommen noch ungefähr zwei Millionen Menschen, die innerhalb Österreichs ihre freien Tage verbringen oder zuhause „Balkonien“ genießen. Drei Millionen sind also jetzt gleichzeitig auf Urlaub. Interessant: „Der Nachholbedarf beim Urlaub ist so groß, dass so viele wie vor der Pandemie Urlaub machen“, so der Experte.

Zwei Wochen. Eine aktuelle Studie von marketagent zeigt: Wir urlauben heuer im Schnitt 14 Tage, unternehmen eine Flugreise und 78 % fahren mit dem Auto an ihr Ferienziel.