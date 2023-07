Jetzt kommt das stärkste Reisewochenende des Sommers

Auf dieses Routen muss man mit langen Staus rechnen.

Mit Bayern und Baden-Württemberg starten die letzten deutschen Bundesländer in die Sommerferien. „Das bedeutet bereits in den frühen Morgenstunden kilometerlange Staus Richtung Süden“, warnt der ÖAMTC. Erfahrungsgemäß gehören die ersten beiden Bayern-Ferienwochenenden zu den verkehrsstärksten des Jahres. Vor allem im Bereich Großes Deutsches Eck (A8/A93) wird es zu kilometerlangen Staus kommen, welche sich dann auf österreichischen Transitrouten in Richtung Adria fortsetzen werden. Dichter Kolonnenverkehr muss auch in Richtung Südost- und Osteuropa ab dem Grenzübergang Suben über die Innkreis- (A8), West- (A1), Außenring-(A21) und Ost Autobahn (A4) bis Grenzübergang Nickelsdorf eingeplant werden.

Zunahme des Rückreiseverkehrs Richtung Norden

Die Rückreiseströme Richtung Norden werden immer stärker. Für viele neigt sich der Urlaub bereits dem Ende zu. Samstagnachmittag und im Laufe des Sonntags wird reger Verkehr auf der Fernpassstraße (B179) und der Tauern Autobahn (A10) einsetzen. An den Grenzstellen Kufstein/Kiefersfelden - Inntal Autobahn (A12), Walserberg -West Autobahn (A1), Suben - Innkreis Autobahn (A8) kann es zu Wartezeiten kommen.

Die wichtigsten Staustrecken

A4, Ost Autobahn, Baustelle Bruck an der Leitha-Ost - Knoten Bruckneudorf, Grenzstelle Nickelsdorf

A8, Innkreis Autobahn, Baustellenbereich Ried im Innkreis

A9, Pyhrn Autobahn, Mautstellen Bosruck- und Gleinalmtunnel, die Baustellenbereiche St. Pankraz – Windischgarsten und Inzersdorf – Klaus sowie Gratkorn Nord – Übelbach, Grenzstelle Spielfeld

A10, Tauern Autobahn, im gesamten Streckenverlauf, besonders im Raum Salzburg und Tunnelgruppe Werfen sowie vor der Mautstelle St. Michael im Lungau

A11, Karawanken Autobahn, besonders vor dem Karawankentunnel

A13, Brenner Autobahn, im gesamten Streckenverlauf, speziell vor der Mautstelle Schönberg

S6, Semmering Schnellstraße, Baustellenbereich Gloggnitz – Spital am Semmering

B179, Fernpass Straße, im gesamten Streckenverlauf zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Staus in den angrenzenden Regionen

In Bayern im Bereich Großes Deutsches Eck (A8/A93) sowie in Südtirol auf der Brenner Autobahn (A22) muss man mit Staus und Verzögerungen rechnen.

In Slowenien sorgt eine Baustelle bei Marburg immer wieder für längere Wartezeiten. Reisende müssen sich auch an den Grenzübergängen zwischen Slowenien und Kroatien, in beiden Richtungen, am Übergang Gruskovje/Macelj auf der direkten Verbindung von Marburg Richtung Zagreb oder auch an den Übergängen zwischen Istrien und Slowenien gedulden.