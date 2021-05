Jetzt wartet 5-fach-Jackpot mit 5,5 Millionen

Keiner konnte bei der Ziehung den Sechser (Gewinnzahlen 4, 8, 17, 18, 44, 28) knacken.

Wien. Bei der Lotto-Bonusziehung am vergangenen Freitag spielte Österreichs Song-Contest-Teilnehmer von 2018, Cesár Sampson, die Glücksfee.

Jedoch brachte auch der beliebte Sänger kein Glück. Der Vierfachjackpot wurde nicht geknackt, so endete also auch die fünfte Bonusziehung des Jahres ohne Sechser. Überraschend hoch war aber die Anzahl an Fünfern mit Zusatzzahl. Gleich 16 Spielteilnehmer trugen sich in die Gewinnliste ein. Jeder der 16 Gewinner erhält mehr als 7.500 Euro. Topgewinner der Runde war ein Kärntner: Auf einen seiner Tipps entfiel der Bonusgewinn in Höhe von 300.000 Euro.

Am Sonntag um 19.17 Uhr geht es um einen Fünffachjackpot, der mit 5,5 Millionen Euro gefüllt sein wird. Es ist bereits der dritte Fünffachjackpot in diesem Jahr. Die Österreichischen Lotterien rechnen mit 3,75 Millionen Tipps.