Jugendbande maskiert in gestohlenem Familien-Van gestoppt

Drei amtsbekannte junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren hielten die Wiener Polizei in der Nacht auf Mittwoch mit einer Spritztour mit einem gestohlenen Familien-Van auf Trab.

Wien, Bgld. Zum ersten Fall: Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus wurden um drei Uhr in der Früh aufgrund eines Fahrzeuges mit auffälliger Fahrweise alarmiert, in welchem sich augenscheinlich Jugendliche, jeweils maskiert, befanden. In der Knödelhüttenstraße stellten ein Staatenloser aus der Kaukasus-Region und ein Serbe (16) sowie ein afghanischer Komplize (18) den Ford Galaxy-Van ab und wollten zu Fuß flüchten - konnten aber alle drei festgenommen werden - wobei einer gegen eine Eisenstange lief bzw. stolperte und sich im Gesicht verletzte.

Die drei jungen Tatverdächtigen wurden festgenommen und befinden sich in Polizeihaft. Den Autoschlüssel wollen sie gefunden haben (allerdings war er in einem anderen Auto gelegen, in das in derselben Nacht eingebrochen worden war. Beim nächtlichen Cruising haben sie übrigens einen anderen, geparkten Pkw beschädigt. Ob die amtsbekannte Clique mit der Bandera-Maskierung nur cool sein wollte oder einen Überfall plante, ist noch unklar.