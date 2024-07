Cabrio-Legende von Autodieben an Bimstation demoliert

Drei Einbrecher mit einem Faible für Oldtimer und nächtliche Spritztouren (mit fremdem Eigentum) stahlen in Linz einen Mercedes 230 SL und bauten sich damit in einen Fahrkartenautomaten für die Straßenbahn in Urfahr ein.

OÖ. Um 2 Uhr in der Früh drängen drei Männer - zwei Slowaken sind mittlerweile gefasst, einer ist noch flüchtig - in die Garage eines Mehrfamilienhauses in Linz ein. Dabei entdeckten sie eine top in Schuss gehaltene, blitzblank gepflegte, wahre Cabrio-Legende, einen weißen Mercedes 230 SL aus den 1960er-Jahren. Wert: knapp 130.000 Euro. Die Versuchung war groß - denn leider lag der Schlüssel im Wagen.

Schon bei der Ausfahrt ließen der 24- und der 17-Jährige sowie der noch unbekannte flüchtige Lenker den wenigstens einigermaßen achtsamen Umgang mit der Oldtimer-Legende vermissen und holten sich die ersten Dellen, als sie zwei weitere Autos touchierten, aus denen sie davor alle Wertgegenstände wie etwa Handys gestohlen hatten.

Fahrer flüchtete zu Fuß

© Mike wolf ×

Bei der darauffolgenden nächtlichen Spritztour verlor der Lenker in Urfahr die Kontrolle über die fahrende Beute, worauf der Mercedes bei der Straßenbahnhaltestelle Wildbergstraße gegen einen Fahrkartenautomaten prallte. Der Automat wurde weggeschleudert, der Wagen blieb auf dem Sockel - und an der Frontpartie schwer beschädigt - hängen. Die zurückgebliebenen Mitfahrer wurden festgenommen, der Mann am Lenkrad nahm wie gesagt zu Fuß Reißaus.

Es folgt: ein spektakulärer Feuerwehreinsatz, bei dem die Florianis den Oldtimer mit einem Kran vom Sockel heben, um ihn schonend zu bergen.

Techniker der Linz AG kamen laut ORF OÖ ebenfalls zur Unfallstelle. Sie nahmen den geschrotteten Fahrkartenautomaten vom Stromnetz, der durch einen neuen ersetzt werden muss.