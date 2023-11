Mit den winterlichen Straßenverhältnissen und den breitbereiften SUV kam ein Autodieb nicht so zurecht. Mit vollem Karacho krachte der 29-Jährige, der keinen Führerschein hat, in der ersten Kurve nach dem Tatort von der "Piste".

Tirol. Ein 29-jähriger Kroate soll in der auf Montag bei einem Haus in Gurgl das Garagentor aufgebrochen und daraus einen hochpreisigen funkelnagelneuen SUV gestohlen zu haben. Laut Polizei wollte er mit dem Fahrzeug Untergurgl ansteuern, verursachte jedoch bereits nach700 Meter einen Crash gegen eine Kurvenleitschiene mit Sach-, vermutlich sogar Totalschaden.

Zweiter Crash mit dem Fluchtauto

Nach dem Unfall stahl der Kriminelle aus dem nächstgelegenen Haus einen weiteren Pkw aus der Garage und fuhr damit nach Innsbruck. Nach einem Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der Kranebitter Allee lenkte der Bruchpilot den Wagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Ötztal. In Sölden konnte der Pkw schließlich um 06:30 Uhr von der Polizei angehalten und der 29-Jährige als Fahrzeuglenker trotz eines versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen werden. Beim versuchten Widerstand erlitten zwei Polizeibeamte leichte (strafrechtlich schwere) Verletzungen.

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Tirol übernommen. Der 29-Jährige, der nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist, bestreitet die Kfz-Diebstähle und gibt an, dass ihm das Fahrzeug, mit dem er erwischt wurde, von einer unbekannten Person überlassen worden sei. Einen Alkotest verweigerte er. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Innsbruck und die zuständigen Verwaltungsbehörden folgen.