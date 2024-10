Jugendlicher bedrohte in Wiener Innenstadt Passanten mit Messer

Nach Taser-Einsatz festgenommen

Ein 17-jähriger Jugendlicher hat am Freitagabend in der Wiener Innenstadt zwei Personen mit einem Messer bedroht. Als die alarmierten Polizisten am Universitätsring eintrafen, nahm der Österreicher erneut ein Messer aus seiner Bauchtasche und richtete es auf die Beamten. Diese setzten daraufhin einen Taser ein und nahmen den Verdächtigen fest, wie es in einer Aussendung hieß.

Der Verdächtige wurde durch die Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegenüber der Polizei verweigerte er die Aussage.