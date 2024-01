Junge Syrer überfielen Wiener zu Silvester

Nach Raub an einem 16-Jährigen, der weniger Stunden vor dem Jahreswechsel auf dem Radweg entlang des Liesingbachs spazierte, wurden zwei 17-jährige Syrer ausgeforscht. Doch nur einer ist in Haft.

Wien. Das ging Ruckzuck: Innerhalb von nur zwei Tagen gelang es Kripobeamten des Landeskriminalamtes, Außenstelle Süd zwei Tatverdächtige Silvester-Räuber auszuforschen - und einen davon dingfest zu machen, von denen sie zunächst nichts hatten außer Aufnahmen einer Videoüberwachung eines Geschäftes, in dem das Opfer (16) etwas gekauft hatte und vor den späteren Angreifern an der Kassa stand. Begegnet waren sie sich davor noch nie.

Noch am selben Abend um 19.10 Uhr sprangen die beiden Täter den Wiener in der Dunkelheit beim Liesingbach von hinten an, rissen den Jugendlichen brutal zu Boden und rannten hernach mit dessen Umhängetasche samt der Geldbörse mit einer überschaubaren Anzahl von Banknoten und Münzen davon.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen konnten die beiden Tatverdächtigen von den Ermittlern ausgeforscht und durch Opfer und Zeugen wiedererkannt werden. Der festgenommene 17-Jährige wurde aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Der zweite Tatverdächtige (ebenfalls 17) wurde vorerst auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen dauern an. Das Opfer wurde nicht verletzt.