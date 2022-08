Der 20-jährige wurde von einem Unbekannten attackiert ++ Täter flüchtig

Ein 20 Jahre alter Syrer ist am Samstag gegen 22.30 Uhr in Graz bei einer Bushaltestelle von einem Unbekannten mit einem abgebrochenen Flaschenhals attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, riefen Zeugen des Vorfalls die Einsatzkräfte. Der Täter war jedoch bereits geflüchtet. Der 20-Jährige hatte eine stark blutende Verletzung am Arm erlitten. Nach der Erstversorgung wurde er zur ambulanten Behandlung ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.