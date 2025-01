Justiz-Hammer! Rene Benko wurde festgenommen

Der Benko-Anwalt bestätigte gegenüber oe24, dass die Festnahme von Rene Benko angeordnet wurde. Über die U-Haft werde in den nächsten 48 Stunden entschieden werden, so der Benko-Anwalt Norbert Wess zu oe24. Auch die WKStA bestätigte mittlerweile die Benko-Festnahme.

Die Festnahme ist am heutigen Donnerstag in den frühen Morgenstunden in Benkos Villa in Tirol erfolgt sein.

© Getty ×

Betrugsverdacht gegen Benko

Die WKStA hatte zuletzt gegen den 47-jährigen Tiroler unter anderem wegen des Verdachts auf Betrug sowie der betrügerischen Krida ermittelt. Zudem war im Dezember ein Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Trient in Italien gegen den Tiroler erlassen worden, der jedoch laut Landesgericht Innsbruck abgelehnt und eine Übergabe als unzulässig erklärt worden war. Es liefen Ermittlungen gegen insgesamt 77 Personen.

Spektakulärer Wirtschaftskrimi

Die Pleite des Benkos Imperiums ist der wohl größte und wohl auch spektakulärste Wirtschaftskrimi in der Geschichte Österreichs. Seitdem wird in einem Gestrüpp von Stiftungen und Geldflüssen ermittelt. Immer neue schockierende Details kommen ans Licht. Ein Ende ist auch nach der Verhaftung von Benko nicht in Sicht.

Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft

Gegen den Tiroler Pleite-Milliardär wurde von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts auf schweren Betrug sowie mehrerer Insolvenzdelikte ermittelt.

Noch im Sommer, im Juli, hatte man in der Causa Benko Hausdurchsuchungen in Tirol und Wien durchgeführt.

© getty ×

Letzter Streit in der Familie

Erst jüngst klagte selbst die Schwiegermutter bitterlich über ihren Enkel. Seine Schwiegermama Brigitte W. hatte der deutschen Bild ein Interview gegeben, das einige Schocker enthält. Besonders traurig: Die 67-Jährige kennt ihre Enkelkinder nicht! Der Grund: Ihre Tochter Nathalie, Ehefrau von René Benko, hat seit vielen Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer eigenen Mutter.