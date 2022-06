13-Jährige stürzt aus Fenster – schwer verletzt

Mädchen wollte hinausgefallenes Papier von Vordach zurückholen.

Feldkirchen. Eine 13-Jährige ist am Sonntagvormittag rücklings aus dem Fenster ihres Zimmers in einer Betreuungseinrichtung im Bezirk Feldkirchen gestürzt und schwer verletzt worden. Ihr war ein Dokument aus dem Fenster gefallen und auf einem zwei Meter tiefer liegenden Vordach gelandet. Beim Versuch, das Papier zurückzuholen, kletterte das Mädchen über die Kindersicherung des Fensters, verlor das Gleichgewicht und fiel fünf Meter in die Tiefe.

Beim Sturz touchierte die 13-Jährige noch das Vordach, anschließend landete sie am Boden auf Waschbetonplatten. Sie wurde schwer verletzt ins Landeskrankenhaus Villach gebracht, meldete die Polizei.