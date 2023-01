21-Jähriger bedroht eigene Mutter mit Messer – Festnahme

Er soll die 39-Jährige mit einem Küchenmesser bedroht und angekündigt haben, sie umzubringen.

Klagenfurt. Ein 21-Jähriger ist laut Polizei am Mittwoch in Klagenfurt gewaltsam in die Wohnung seiner Mutter eingedrungen. Er soll die 39-Jährige mit einem Küchenmesser bedroht und angekündigt haben, sie umzubringen. Die Mutter flüchtete vor dem Mann mit ihrer Tochter (16), der Sohn wurde wenig später in der Stadt festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Gegen den 21-Jährigen wurde nicht nur ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wurde wegen gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in eine Justizanstalt gebracht.