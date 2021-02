23-Jähriger bedrohte Familie und randalierte

Ein 23-jähriger Kärntner dürfte nach langjährigen Familienstreitigkeiten im Bezirk Villach-Land durchgedreht sein und bedrohte Familienmitglieder und verursachte einen erheblichen Sachschaden.

Wernberg. Laut Polizei randalierte der 23-Jährige in der Nacht auf Montag im und um das Wohnhaus seines Vaters. Später im Laufe des Tages fällte er Bäume, bedrohte seine 78-jährige Großmutter und fuhr mit einem Traktor auf seinen 54-jährigen Vater sowie dessen 53-jährige Freundin zu, die sich aber beide in Sicherheit bringen konnten.

Höhe des Sachschadens unbekannt

Mit dem Traktor richtete er auch Schäden am Grundstück des Vaters an, so etwa am Einfahrtstor und am Wintergarten, in dem sich der Vater aufgehalten hatte. Verletzte gab es keine, der Sachschaden dürfte aber beträchtlich sein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der junge Mann auf freiem Fuß angezeigt, außerdem wurde er von den Wohnhäusern der Familie - darunter seinem eigenen - weggewiesen. Ein Test ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.