× 24-Jähriger schmuggelte Drogen im Wert von 100.000 Euro

Unter anderem 1,6 Kilogramm Heroin - Betrieb gemeinsam mit drei anderen Männern schwunghaften Handel in Klagenfurt und Ferlach.

Ein 24-jähriger Klagenfurter soll innerhalb von einem halben Jahr Drogen im Wert von 123.000 Euro von Slowenien nach Kärnten geschmuggelt und mit Hilfe dreier Komplizen verkauft haben. Wie die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mitteilte, wird ihm der Handel mit 1,6 Kilogramm Heroin, 80 Gramm Cannabis und 320 Gramm Cannabis zur Last gelegt. Der Mann wurde festgenommen und zwei Komplizen auf freiem Fuß angezeigt. Der vierte Mann wurde bereits verurteilt.

© APA/LPD KÄRNTEN/DULLNIGG WALTRAUD ×

Der 24-Jährige war im Spätsommer festgenommen worden. Laut Polizei hatte er seit Dezember 2020 die Drogen im Stadtgebiet von Klagenfurt und Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) an mindestens 14 namentlich bekannte Abnehmer verkauft und mehrere zehntausend Euro Gewinn lukriert. Ein 27-jähriger Deutscher hatte dem Mann eine Wohnung in Ferlach als Bunkerwohnung zur Verfügung gestellt und aus dieser heraus auch Drogen verkauft. Den Gewinn habe er dem 24-Jährigen gegeben.

Ebenfalls involviert waren ein 27-jähriger Klagenfurter und ein 26-jähriger Bosnier. Sie sollen immer wieder Drogen zwischen verschiedenen Wohnungen hin- und hertransportiert haben. Der 27-jährige Klagenfurter war bereits im August festgenommen und mittlerweile auch schon rechtskräftig verurteilt worden.