3-Jähriger stürzt aus Fenster fünf Meter in die Tiefe

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Arnoldstein. Ein dreijähriger Bub ist am Sonntagabend in Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) aus einem Fenster der elterlichen Wohnung gestürzt. Der Bub wollte, so sagte sein Vater gegenüber der Polizei, bei dem Fenster Pferde auf einer nahe gelegenen Koppel beobachten. Er lief zum Fenster, sein Vater konnte ihn nicht mehr rechtzeitig zurückhalten. Der Bub beugte sich aus dem Fenster, verlor das Gleichgewicht und stürzte fünf Meter tief ab. Er wurde ins Landeskrankenhaus Villach geflogen.