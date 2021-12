5-Jähriger von Holzfigur erschlagen: Angeklagter verurteilt

Geldstrafe für Hüttenpächter – Obmann von Agrargemeinschaft freigesprochen. Das urteil ist nicht rechtskräftig.

Klagenfurt. Ein 55-jähriger Kärntner ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt nach fünf Verhandlungstagen wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Vor mehr als vier Jahren war ein fünfjähriger Bub aus Wien auf einer Kärntner Alm vor einem Museum von einer Holzfigur erschlagen worden. Richterin Ute Lambauer sprach den 55-Jährigen schuldig und verhängte eine Geldstrafe. Der zweite Angeklagte, ein 56-Jähriger, wurde freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der 55-jährige Pächter der Hütte neben dem Almmuseum war laut Urteilsbegründung verantwortlich dafür, dass die Holzfigur ungesichert aufgestellt war. Er erhielt eine Geldstrafe in der Höhe von 260 Tagsätzen zu je acht Euro, also insgesamt 2.080 Euro. Der 56-jährige Obmann der Agrargemeinschaft, die Hütte und Almmuseum verpachtet hatte, wurde freigesprochen, weil die Tatsache allein, dass er der Eigentümer ist, mache ihn nicht automatisch mitschuldig, was ihm Staatsanwältin Denise Ebner vorgeworfen hatte. Der Hüttenpächter erbat Bedenkzeit, die Staatsanwältin legte gegen den Freispruch Berufung ein.

Ebner hatte auch den 73-jährigen ehemaligen Obmann der Agrargemeinschaft wegen fahrlässiger Gemeingefährdung angeklagt, ihm soll die Figur gehört haben. Der Prozess gegen ihn wurde ausgeschieden, weil er nicht verhandlungsfähig ist.

Bub starb später im Spital

Ereignet hatte sich der Unfall im August 2017. Der Bub war mit seiner Mutter und seinen Großeltern auf der Gerlitzen bei Villach unterwegs gewesen, als vor einem Museum eine an der Hausmauer stehende 1,60 Meter hohe und 80 Kilogramm schwere Koboldfigur umstürzte und das Kind traf. Was genau passiert ist, ist bis heute unklar, da Mutter und Großeltern ein paar Schritte vorausgegangen waren. Der Bub wurde reanimiert, starb aber später im Krankenhaus.

Die Figur sei sehr leicht umzustürzen gewesen, sagte ein Polizeibeamter in seiner Aussage. Das bestätigte auch der Sachverständige, der die Figur untersucht und das Umfallen bei verschiedenen Belastungen simuliert hatte. Bei der wahrscheinlichsten Variante, die zum Unfall geführt haben soll, meinte er: "Wir reden von einer sehr, sehr leichten Kraft, die ausreicht, um die Figur aus dem Gleichgewicht zu bringen." Und: "Schon beim Aufstellen der Figur wäre diese labile Situation erkennbar gewesen." Die Figur war ganz unten nämlich nur 32 Zentimeter breit. Wäre der Standfuß der Figur, die einst unten in der Erde vergraben war, weiter oben abgeschnitten geworden, dann "wäre es schon notwendig gewesen, mehr Kraft anzuwenden."