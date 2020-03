Ein 60-jähriger Kärntner ist am Dienstag bei einem Forstunfall in Greifenburg (Bezirk Spittal an der Drau) verletzt worden.

Greifenburg. Der Mann war mit seinem 29-jährigen Sohn dabei, Windwurfschäden aufzuarbeiten, als mehrere Baumstämme außer Kontrolle gerieten. Ein Stamm traf den 60-Jährigen und drückte ihn gegen einen Holzstapel. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen, teilte die Polizei mit.