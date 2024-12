75-Jähriger stahl in Kärnten 35 Flaschen Spirituosen

Ein 75-Jähriger ist am Samstag in Kärnten als mehrfacher Schnapsdieb aufgeflogen.

Der Mann hatte gegen 11.00 Uhr in Obervellach (Bezirk Spittal) in einem Geschäft vier Flaschen Hochprozentiges mitgehen lassen. Eine Kundin sah den Mann dabei und informierte eine Angestellte. Die Polizei nahm den slowenischen Staatsangehörigen wenig später fest. Im Kofferraum seines Pkw fanden sich insgesamt 25 Flaschen mit Spirituosen. Er wurde vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit.

Der Mann hatte in dem Oberkärntner Lebensmittelgeschäft vier Flaschen an sich genommen, war aber von einer Einkäuferin beobachtet worden. Die Kundin informierte eine Angestellte. Die Angestellte sprach ihn am Parkplatz auf den Diebstahl an, dieser fuhr daraufhin davon. In einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der Pensionist gestoppt. Ihm konnten fünf Diebstähle von Spirituosen in Lebensmittelgeschäften nachgewiesen werden. Weitere Ermittlungen werden noch geführt, wie die Polizeiinspektion Obervellach am dritten Adventwochenende mitteilte.