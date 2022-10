Eine vermisste 80-jährige Pensionistin aus Kärnten ist am Samstag tot aufgefunden worden.

Die Frau ist laut Polizeiangaben zu Mittag im Bereich des Verbindungsweges von Steindorf nach Manessen, in der Schlucht des Steindorfer Baches, von Rettungskräften entdeckt worden. Die Pensionistin stürzte ersten Erkenntnissen nach in unwegsamen steilen Gelände rund 80 Meter in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Die Frau war seit Freitagabend aus einem Seniorenheim in Steindorf am Ossiacher See (Bezirk Feldkirchen) abgängig gewesen. Eine Suchaktion noch in der Nacht auf Samstag verlief negativ. Die Bergung des Leichnams durch die Bergrettung Villach gestaltete sich laut Behördenangaben aufgrund der Steilheit des Geländes äußerst schwierig.