Marokkaner (36) droht, Frau und Kinder in die Luft zu sprengen

Ein 36-jähriger Marokkaner rastete in einer Klagenfurter Unterkunft völlig aus.

Ein Streit in einer Unterkunft in Klagenfurt ist am Donnerstag völlig eskaliert. Ein 36-jähriger Mann aus Marokko bedrohte zunächst eine 31-jährige Frau aus Vorarlberg mit dem Umbringen.

Wie die Polizei in einer Aussendung mittelte, drohte der Marokkaner dann auch damit, dass er sie und ihre Kinder in die Luft sprengen werde. Die Polizei schritt ein und konnte den Mann vorläufig festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Nach Abschluss der Erhebungen soll er angezeigt werden.