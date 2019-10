Meterhohe Rauchsäulen: Großbrand in Villach!

Villach. Ein Großbrand in einem Reifenlager in der Villacher Innenstadt ist am Donnerstagabend unter Kontrolle gebracht worden. Wie Brandermittler Peter Isopp auf APA-Anfrage sagte, seien am Abend aber noch Feuerwehrleute an Ort und Stelle gewesen, um Glutnester zu löschen.

Das Feuer war am frühen Abend ausgebrochen. Die Rauchentwicklung war extrem, eine schwarze Rauchsäule weithin sichtbar. Ein Wohnhaus in der Nähe musste evakuiert werden, die Anrainer in der Umgebung wurden aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten. Mehrere Kreuzungen in Villach wurden wegen der Löscharbeiten gesperrt, zahlreiche Feuerwehren waren im Einsatz.

Neben dem Reifenlager wurde ein weiteres Gebäude beschädigt. Die Ursache war vorerst unklar, wie Isopp sagte, habe man mit den Ermittlungen aber schon begonnen: "Wir schauen jetzt, in welchen Bereich des Gebäudes wir können, es ist teilweise eingestürzt." Laut ersten Informationen hatte es bei dem Brand und den Löscharbeiten keine Verletzten gegeben.