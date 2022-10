Arbeiter von tonnenschwerer Walze überrollt – tot

Ein 55-jähriger Arbeiter stürzte mit einer Straßenwalze ab und wurde von ihr überrollt. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Ferndorf. Ein tödlicher Arbeitsunfall hat sich am Dienstagabend auf der Fresacher Landesstraße (L 40), in Gschriet in Ferndorf (Bezirk Villach-Land) ereignet. Ein 55-jähriger Arbeiter aus der Gemeinde Spittal an der Drau war im Auftrag seiner Firma mit Asphaltierungsarbeiten beschäftigt und stürzte mit einer Straßenwalze (Anm. eine leichte knickgelenkte Tandem-Vibrationswalze mit einem Eigengewicht von ca. 4.500 kg) über die Straßenböschung.

In der Folge überschlug sich das Arbeitsgerät, der Arbeiter wurde vom Fahrersitz geschleudert und wurde von der Walze überrollt.

Der Arbeiter erlitt dabei tödliche Verletzungen.