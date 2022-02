Auto-Mord: Psychokrieg bis in den Tod

Sie bombardierten sich mit Anzeigen: Dann fuhr 37-Jährige zwei Menschen tot.

Hinter dem Doppelmord an einer 43-Jährigen und ihrem fünfjährigen Sohn in Villach tun sich menschliche Abgründe auf:



Neue Details zeigen, wie erbittert sich die mutmaßliche Mörderin und ihr Ex-Mann nach der Trennung bekriegten und warum die Nebenbuhlerin und deren Kind sterben mussten. Es war ein Rosenkrieg bis in den Tod.



Die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!