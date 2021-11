Auto prallte gegen Baum: Zwei Schwerverletzte

23-jähriger Lenker und 17-Jährige Beifahrerin in Wrack eingeklemmt.

Bei einem Verkehrsunfall in Ferlach (Bezirk Klagenfurt-Land) sind in der Nacht auf Freitag ein 23-jähriger Autolenker und seine 17-jährige Beifahrerin schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten in der Früh mitteilte, war der Lenker aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt. Die Einsatzkräfte fanden die beiden bewusstlos und eingeklemmt im Wrack vor. Sie mussten von der Feuerwehr mit einer Bergeschere geborgen werden.

Im Einsatz waren 50 Feuerwehrleute, je zwei Rettungs- und Notarztautos sowie ein First Responder. Die beiden Schwerverletzten wurden ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutabnahme sowie die Sicherstellung des Autos an. Der Lenker war laut Polizei "in vermutlich alkoholisiertem Zustand und mit überhöhter Geschwindigkeit" unterwegs, als sich der Unfall gegen 23.00 Uhr ereignete.

Ebenfalls alkoholisiert baute ein 18-Jähriger in Aifersdorf (Bezirk Villach-Land) am Donnerstagabend einen Unfall. Er fuhr gegen 21.45 Uhr auf der Drautal Bundesstraße (B100) in Richtung Spittal an der Drau auf eine beginnende Leitschiene auf und überschlug sich. Das Fahrzeug sei auf dem Dach zum Liegen gekommen. Auch der 18-Jährige musste von der Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 60 Mitgliedern im Einsatz war, aus dem Wrack geborgen werden und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Am Fahrzeug sei Totalschaden entstanden.