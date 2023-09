Batteriespeicherkraftwerk Arnoldstein ist in Betrieb

Weiter Anlagen sind derzeit noch geplant.

Gailitz. Eines der größten Batteriespeicherkraftwerke wurde in Arnoldstein in Betrieb genommen. Die neue Anlage in Gailitz soll das österreichische Übertragungsnetz unterstützen und stabilisieren, sagt Mathia Dolinar, Geschäftsführer der slowenischen Firma NGEN mit Sitz in Klagenfurt. Über den Übertragungsnetzbetreiber, die Austrian Power Grid, wird überwiegend eine Regelreserve erbracht und somit das Netz stabilisiert. Das bedeutet, dass wir auch Teil davon sind und dazu beitragen, ein Blackout zu vermeiden." 15 Millionen Euro wurden investiert, ein Kraftwerk in Krlagenfurt wurde von den Anrainern verhindert. . Die Anlage läuft vollautomatisiert und ist unbemannt. Die Großakkus der Firma Tesla haben eine Gesamtkapazität von 10,3 Megwatt bei einer Kapazität von 20,6 Megawattstunden