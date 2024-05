Besoffener Schrebergärtner schoss mit Schrotflinte herum

Ein Beobachter hatte von den wilden Szenen ein Video gemacht, welches er der Polizei zeigte.

Ein 63-jähriger Kärntner hat in einer Schrebergartensiedlung in Paternion, Bezirk Villach-Land, mit einer Schrotflinte in die Luft geschossen. Der Mann war bei der Aktion sichtlich alkoholisiert.

Die wilden Szenen konnte ein zeuge auf Video aufnehmen. Der Beobachter erstattete am Montag Anzeige. Als die Polizei den Schützen kontrollierte, zeigte der 63-Jährige den Beamten seine Schrotflinte, die er geladen und ungesichert in seiner Hütte an eine Wand gelehnt hatte.

Waffenverbot verhängt

Die Beamten stellten die auf den Mann registrierte Waffe sowie 16 Patronen sicher und sprachen ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der Kärntner wird wegen missbräuchlicher Verwendung der Waffe und unsachgemäßer Lagerung angezeigt.