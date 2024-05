Zwei jeweils 19 Jahre alte Probeführerscheinbesitzer sind in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt kurz hintereinander mit weit überhöhter Geschwindigkeit in einer 50er-Beschränkung geblitzt und gestoppt worden.

Die junge Frau aus dem Bezirk Villach Land wurde gegen 2.20 Uhr auf der Villacherstraße stadteinwärts mit 103 km/h gemessen. Eine Stunde zuvor wurden an derselben Stelle bei einem Klagenfurter 92 km/h festgestellt. Beiden wurde der Führerschein abgenommen.