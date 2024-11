Leistung nicht erfüllt: Freier wählt Polizei-Notruf

Weil die bestellte Leistung nicht erfüllt wurde, musste die Polizei ausrücken.

Ein kurioser Fall spielte sich am Freitag in Kärnten ab. Ein 28-jähriger Villacher buchte auf einer einschlägigen Internetseite eine Sexdienstleisterin und traf die Frau dann kurz vor Mitternacht in einem Villacher Hotel.

Noch bevor es zum Sex gekommen war, betraten zwei ihm unbekannte Männer das Zimmer und drängten ihn aus dem Zimmer. Da er vorab die Leistung schon bezahlt hatte und das Geld nicht zurückbekam, rief er die Polizei.

Männer in Schubhaft

Die Polizeibeamten trafen in diesem und in einem weiteren Hotelzimmer auf insgesamt drei Damen und zwei Männer. Bei den Personen handelt es sich um rumänische Staatsbürger, die keinen österreichischen Wohnsitz haben. Beide Männer zeigten sich hinsichtlich des Verdachtes der Zuhälterei nicht geständig. Die drei Frauen bestritten dies in ihren Einvernahmen ebenfalls. Beide Männer werden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.

Überdies wurden gegen die fünf rumänischen Staatsbürger Aufenthaltsverbote erlassen und sie wurden in Schubhaft genommen.