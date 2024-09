Betrunkener Scooter-Fahrer baut Unfall: Kind schwer verletzt

Der zehnjährige Bub musste ins Spital gebracht werden.

Kärnten. Schon wieder ereignete sich ein schwerer Unfall mit einem E-Scooter-Fahrer und einem Kind. Ein 40-Jähriger ist am Sonntagnachmittag in Greifenburg, Bezirk Spittal an der Drau, mit seinem E-Scooter gestürzt.

Dabei wurde ein zehnjähriger Bub, der bei ihm auf dem Trittbrett gestanden war, schwer verletzt. Die Rettung brachte das Kind in das Klinikum Klagenfurt. Ein durchgeführter Alkotest verlief bei dem 40-Jährigen positiv.

Unfall in Fußgängerzone

Erst am Samstag wurde eine Neunjährige in St. Pölten schwer verletzt. Dort raste ein 41-jähriger Scooter-Fahrer betrunken und unter Drogen durch die Fußgängerzone, erwischte das Mädchen, welches noch mitgeschleift wurde. Auch dieses Kind musste nach dem Unfall ins Spital.