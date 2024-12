Beziehungsstreit: Kärntnerin (29) brach Freund die Nase

In der gemeinsamen Wohnung in Villach artete ein Streit des Paares komplett aus.

Heftige Auseinandersetzung in einer Wohnung in Villach in der Nacht auf Donnerstag. Aus vorerst unbekannten Gründen artete ein Streit zwischen einer 29-Jährigen und ihrem Partner (28) um 3.40 Uhr komplett aus.

Die Kärntnerin soll ihrem Freund dabei mit einem Schlag die Nase gebrochen haben. Die Polizei wurde alarmiert. Im Zuge der Befragungen, die getrennt voneinander stattgefunden hatten, gab die 29-Jährige an, ebenfalls von ihrem Freund verletzt worden zu sein. Der 28-Jährige hingegen beschuldigte, neben dem Nasenbruch, seine Freundin damit, ihn beklaut zu haben.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Der junge Mann musste mit der Rettung ins LKH Villach gebracht werden. Gegen die Frau wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt werden nach Abschluss der Ermittlungen erstattet.