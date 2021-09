Der Motorradlenker verstarb noch an der Unfallstelle.

Seeboden. Ein Motorradfahrer aus dem Bezirk Tamsweg ist am Sonntag in Seeboden (Bezirk Spittal/Drau) tödlich verunglückt. Der 66-Jährige streifte laut Polizei das Vorderrad eines entgegenkommenden Traktors. Das Bike überschlug sich, der Lenker wurde aufs Straßenbankett geschleudert. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 21-jährige Traktorlenker blieb unverletzt, ein Alkotest verlief negativ.