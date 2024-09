Biker-Paar stirbt bei Crash: Große Trauer um Tanja & Paul

Die Familie hofft auf viele Motorradfahrer bei der Trauerfeier im Burgenland.

Eigentlich waren die beiden Motorrad-Fans und Burgenländer Paul und Tanja S. auf dem Weg zu dem Harley-Treffen, das unter anderem auch in Velden stattfand. Dort wollten sie Freunde und Familienmitglieder treffen. Doch ein tragischer Unfall am frühen Freitagabend, nur eine Dreiviertelstunde vor ihrem Endziel, sollte alles verändern.

Paul steuerte das Motorrad, hinter ihm saß seine Frau Tanja. Auf der Rosegger Landesstraße im Freilandgebiet von St. Martin in Kärnten touchierte der 63-jährige Biker aus dem Bezirk Oberwart aus unbekannter Ursache plötzlich ein entgegenkommendes Auto.

Schwerer Sturz, jede Hilfe kam zu spät

Die Biker stürzten mit dem Fahrzeug auf die Straße. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen von nachkommenden Fahrzeuglenkern kam für das Ehepaar jede Hilfe zu spät. Beide erlagen ihren schweren Verletzungen noch vor Ort.

Insgesamt sieben Motorradfahrer starben innerhalb der letzten sieben Tage auf Österreichs Straßen. Darunter auch das burgenländische Pärchen Paul und Tanja S., beide wurden nur 63 Jahre alt.

Familie hofft auf viele Biker beim Begräbnis

Tief betroffen sind die Angehörigen der beiden leidenschaftlichen Motorradfahrer. Deshalb hofft die Familie laut einem sehr persönlichen Facebook-Post, dass "ein paar Leute mit den Bikes zum Begräbnis kommen könnten", heißt es. "Pauli hätte sich das sooo gewünscht", schreibt der Großneffe.

Die Trauerfeier findet am Freitag, den 13. September, in Grafenschachen im Bezirk Oberwart statt. "Kommt ins Burgenland und verabschiedet gemeinsam zwei unglaublich liebe Menschen, die uns leider viel zu früh verlassen haben und eine große Lücke hinterlassen werden", heißt es abschließend in dem Post.