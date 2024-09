Motorräder prallten frontal zusammen: 72-jähriger Lenker verstarb

Zu einem tödlichen Unfall mit zwei Motorrädern ist es Sonntagmittag auf der B21 gekommen.

Ein 72 Jahre alter Motorradfahrer fuhr Richtung Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag). Er verschätzte sich in einer Rechtskurve und kam mit seinem Motorrad auf die entgegengesetzte Fahrbahn. Eine 43-jährige Motorradlenkerin konnte nicht mehr ausweichen. Die Fahrzeuge prallten frontal zusammen. Der 72-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Die Frau wurde lebensbedrohlich verletzt.

Von Fahrzeugen geschleudert

Die 43-Jährige wurde in die Universitätsklinik St. Pölten eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntagabend mit. Beide Lenker waren von ihren Fahrzeugen geschleudert worden und stürzten auf die Fahrbahn. Von nachkommenden Straßenbenützern wurde sofort die Rettungskette in Gang gesetzt und mit Erste-Hilfe-Maßnahmen bzw. Reanimation der beiden bis zum Eintreffen des Notarztes begonnen. Eine Blutuntersuchung der Verunfallten auf Alkohol verlief negativ.