× Diebstahl: Polizei sucht diesen Mann

Die am Lichtbild ersichtliche Person steht im Verdacht die Brieftasche gestohlen und damit mehrfach Geld behoben zu haben.

Kärnten. Am 21.06., nachmittgas, stahlen bisher unbekannte Täter auf einer Freizeitanlage im Bezirk Klagenfurt die Brieftasche eines 74-jährigen Kroaten. In der Brieftasche befanden sich einige Hundert Euro Bargeld sowie Bank- und Kreditkarten. Mit den Bankomatkarten wurden schließlich einige Tausend Euro behoben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

