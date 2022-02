× Einbruch: Polizei sucht diesen Mann

Unbekannte Täter haben einen Golfclub-Tresor gestohlen.

Kärnten. Die LPD Kärnten veröffentlichte Fahndungsfotos nach einem Einbruch, der sich in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 2021 ereignete. Die bislang unbekannten Täter brachen in das Clubgebäude eines Golfclubs in der Marktgemeinde Finkenstein am Faakersee, Bez. Villach-Land, sowie in ein benachbartes Gebäude ein, wie die Polizei in einer Aussendung informiert. Neben anderen Gegenständen wurde vor allem ein massiver Stahltresor von der Wand demontiert und abtransportiert. Dieser wurde unweit der Tatörtlichkeit in einem Waldstück zur späteren Abholung deponiert. Der Tresor konnte jedoch im Zuge der Sachverhaltsaufnahme und Tatortarbeit aufgefunden und sichergestellt werden.

Wildkamera machte Fotos

Im Bereich des Verstecks des Tresors wurde durch Verantwortliche des geschädigten Vereins eine Wildkamera aufgestellt, welche in der nächsten Nacht Bildaufnahmen eines möglichen Täters machte.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat nunmehr die Veröffentlichung des Bildmaterials der unbekannten männlichen Person angeordnet.

Um Hinweise zur Klärung der Identität der Person oder sonst zur Klärung des Sachverhalts an die PI Faak am See wird gebeten.