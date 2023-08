Elektroboot brennt am Wörthersee lichterloh

Ein Elektroboot fing während der Fahrt unerwartet Feuer.

Ein Elektroboot ist am Dienstag während der Fahrt am Wörthersee in Flammen aufgegangen. Ein niederländisches Paar hatte das Boot laut Polizei am Nachmittag gemietet.

Hier das Video zum Feuer-Inferno

Nach einer Stunde Fahrt und rund 200 Meter vom Südufer entfernt stieg plötzlich Rauch aus dem Bootsrumpf, ein Kabelbrand dürfte den Brand ausgelöst haben.

Ein Motorboot nahm den 65-Jährigen und seine Frau auf. Von einem Feuerwehrboot aus wurde der Brand gelöscht, am Boot entstand Totalschaden.