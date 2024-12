Erste Schneeunfälle: Zwei Verletzte

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse kam es am Sonntag im Bezirk Villach-Land zu zwei Verkehrsunfällen.

Kärnten. Der einsetzende Schneefall hat zu ersten Verkehrsunfällen mit zwei Verletzten geführt. Ein 21-jähriger Autolenker kam im Zuge eines Ausweichmanövers auf der Südautobahn bei Velden ins Schleudern. Er gab gegenüber der Polizei an, dass er in den Abendstunden zwei Fahrzeugen ausweichen musste, die auf der Fahrbahn gestanden seien. Bei dem Crash wurden seine zwei Mitfahrer (18, 21) verletzt und mussten mit der Rettung ins LKH Villach gebracht werden. Am Auto entstand schwerer Sachschaden.

In Wernberg rutschte ein Auto auf der Köstenberger Straße nach einem Crash über eine Böschung. Die beiden Pkw waren auf der Schneefahrbahn zusammengestoßen. Die Freiwillige Feuerwehr Wernberg barg das Fahrzeug mit einem Seil. 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz.