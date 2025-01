Erster Fall von Hasenpest in Klagenfurt: Hunde an die Leine

Erkrankte Personen können Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen bekommen.

In Grafenstein (Bez. Klagenfurt-Land) ist im Novemeber der kärntenweit erste Fall von Tularämie (Hasenpest) gemeldet worden. Gestern hat das Land Kärntendann mitgeteilt, dass es den ersten bestätigten Fall von Tularämie in Klagenfurt gibt, das Tier wurde auf einem Bauernhof gefunden .Weil die Krankheit auch für Menschen ansteckend ist, sollten kranke oder tot aufgefundene Feldhasen auf keinen Fall berührt werden. Insbesondere im betroffenen Gebiet werden Hundebesitzer gebeten, Hunde bei Spaziergängen an die Leine zu nehmen. Nach einer Inkubationszeit von bis 14 Tagen können bei erkrankten Personen Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen auftreten.