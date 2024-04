Gast überwältigt Messer-Mann in Spielcasiono

Ein mit Messer bewaffneter Räuber wurde in Klagenfurt von einem Zeugen überwältigt

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann, der ein Spielcasino ausrauben wollte, ist in der Nacht auf Samstag in Klagenfurt von einem Zeugen überwältigt worden. Der 63-jährige Täter aus Armenien wurde festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Der 63-Jährige war mit Wollhaube und FFP2-Maske maskiert, als er das Spielcasino betrat. Er ging zur Theke und richtete dort ein Messer gegen den Mitarbeiter des Lokals. Dieser nahm einen Mistkübel zum Schutz in die Hand und schrie um Hilfe. Das hörte ein Gast, ein 57-jähriger Mann aus Klagenfurt, der es schaffte, den Angreifer zu überwältigen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei am Boden festzuhalten.