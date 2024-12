Happy End: Ausgebüxtes Känguru wieder daheim

Das Tier war am Montagnachmittag aus seinem Gehege ausgerissen.

Tierische Aufregung am Stausee Edling bei Völkermarkt am Montag. Dort war ein Känguru namens Mirko aus seinem Gehege ausgerissen. Feuerwehrleute, freiwillige Helfer sowie zwei Polizisten, die von dem entlaufenen Tier gehört hatten, machten sich auf die Suche. Und tatsächlich: Mirko wurde schließlich in einem Bachbett gesichtet.

© zVg.

"Mehrere Versuche, es einzufangen, schlugen aufgrund geschickter Ausweichmanöver fehl", teilte die Polizei mit - erst durch ein "koordiniertes Einkreisen dürfte das Känguru die Aussichtslosigkeit eines weiteren Fluchtversuches erkannt haben".

Beinahe widerstandslos ließ sich Mirko dann aber vom Besitzer "festnehmen", er wurde unversehrt wieder in sein Gehege zurückgebracht.