Vermisster Kater nach drei Jahren wieder daheim

In der Vorweihnachtszeit sorgt der Kater Pancho für ein wahres Weihnachtswunder, das die Tränen fließen ließ. Der schwer verletzter Stubentiger fand nach drei Jahren wieder zurück zu seiner Familie.

Vergangene Woche wurde ein schwer verletzter Kater in das Tierschutzhaus in Vösendorf gebracht. Der tapfere Vierbeiner hatte deutliche Spuren eines dramatischen Unfalls - schwere Verbrennungen, die auf eine gefährliche Fahrt in einem Motorraum hinwiesen. Das Team von Tierschutz Austria handelte sofort: Die Verletzungen wurden versorgt, und gleichzeitig begann die Suche nach dem Besitzer.

"Es ist ein Weihnachtswunder"

Ein routinemäßiger Chip-Check offenbarte die unglaubliche Wahrheit: Pancho war gechippt, und seine Besitzerin war registriert! Was folgte, war eine emotionale Wiedervereinigung, die alle Herzen berührte. Der Kater war seit drei langen Jahren vermisst. Seine Besitzerin hatte die Hoffnung nie aufgegeben, doch mit einem Happy End hatte sie kaum mehr gerechnet. "Es ist ein Weihnachtswunder!", sagte sie, während die Tränen flossen.

Dank Tierschutz Austria fand der vermisste Kater Pancho den Weg zurück in die Arme seiner Familie. © Tierschutz Austria ×

Inzwischen ist Pancho zu seiner überglücklichen Familie zurückgekehrt, wo er sich nun von seinen Strapazen erholen kann. Für Tierschutz Austria ist dies nicht nur eine bewegende Geschichte, sondern auch ein eindrückliches Beispiel dafür, wie wichtig die Kennzeichnung und Registrierung von Haustieren ist. "Solche Geschichten sind genau der Grund, warum wir uns so leidenschaftlich für das Wohl und die Rettung von Tieren engagieren", erklärt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria.