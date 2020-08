Horror-Crash: Pkw-Lenker (65) ertrinkt in der Gail

Der 65-Jährige kam mit dem Kopf unter Wasser und ertrank.

Ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang hat sich am späten Sonntagabend laut Polizei im Kärntner Lesachtal ereignet. Ein 65-jähriger Einheimischer stürzte auf der Gemeindestraße von Raut kommend, in Richtung Maria Luggau (Bezirk Hermagor) fahrend mit seinem Pkw in die Hochwasser führende Gail. Der Mann konnte kurz nach Mitternacht nur noch tot geborgen werden.

Laut Polizeiangaben kam der Mann gegen 23.55 Uhr fünfzig Meter vor der Gailbrücke mit dem Pkw aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und kam im circa einen Meter tiefen Wasser auf den Rädern entgegen der Flussrichtung im Bachbett zum Stillstand. Ein wenige Minuten an der Unfallstelle vorbeifahrender Autolenker und sein Beifahrer bemerkten das in der Gail befindliche Fahrzeug und setzten laut Polizei "die Rettungskette in Gang".

Den beiden Helfern gelang es, den Verunfallten, der den Kopf unter Wasser hatte, aus seinem Auto zu bergen. Die vor Ort durchgeführten Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Die Notärztin konnte nur mehr den Tod des 65-Jährigen feststellen.