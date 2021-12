Hund beißt 20-Jährige: Hundebesitzerin leistet keine Hilfe

Die 20-Jährige musste im UKH Klagenfurt versorgt werden – nach der unbekannten Hundebesitzerin wird gefahndet.

Klagenfurt. Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, unternahm eine 20-jährige Klagenfurterin mit ihrem Hund einen Spaziergang entlang der August-Jaksch-Straße in Klagenfurt. Dabei kamen ihr ein Mann und eine Frau mit zwei Hunden, die nicht angeleint waren, entgegen. Als es plötzlich zu einem Angriff eines der Hunde kam, wollte die 20-Jährige ihren Hund zu Hilfe kommen, wobei sie vom angreifenden Hund in das Bein gebissen wurde, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Nach dem Vorfall leistete die unbekannte Hundehalterin keine Hilfe und verließ den Vorfallsort.

Die 20-jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades um musste im UKH Klagenfurt versorgt werden. Die unbekannte Hundebesitzerin konnte bisher nicht ausgeforscht werden.

Polizei bittet um Hinweise

Die Frau ist 160 bis 165 cm groß, hat rotbraune Haare, war mit einer dunklen Winterjacke bekleidet und sprach Kärtner Dialekt. Die Hunde der Unbekannten haben weiße, lange Haare und in etwa die Größe eines Labradors.