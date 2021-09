Kärnten: 11 Kilogramm Heroin geschmuggelt

Slowenisches Paar soll mit Subdealern Drogen im Wert von 600.000 Euro in Umlauf gebracht haben.

Weil sie den Schmuggel von Drogen im Wert von 600.000 Euro von Slowenien nach Kärnten organisiert haben sollen, sind ein Mann und eine Frau, 33 und 34 Jahre alt, festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll das Paar aus Slowenien sechs Subdealer versorgt haben, die die Drogen an mehr als 100 Endabnehmer weiterverkauften. In Summe seien 11,5 Kilogramm Heroin, 150 Gramm Kokain, 400 Gramm Cannabiskraut sowie einige Ecstasy-Tabletten in Umlauf gebracht worden.

Laut Polizei sind die sechs Subdealer bereits allesamt zu Haftstrafen verurteilt worden, nun klickten auch für die beiden Haupttäter die Handschellen. Die beiden waren nach einer internationalen Fahndung mittels europäischen Haftbefehls getrennt voneinander festgenommen worden. Anscheinend hatten sie versucht, sich nach Bosnien abzusetzen: Der Mann wurde beim Versuch, die kroatisch-bosnische Grenze zu überqueren, festgenommen, die Frau wurde an der slowenisch-kroatischen Grenze angehalten.